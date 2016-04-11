Москва, 11 апреля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Согласно проекту указа президента Российской Федерации о Федеральной службе войск нацгвардии РФ (Росгвардии), военнослужащие нацгвардии и сотрудники органов Росгвардии смогут принимать участие в международных операциях по поддержанию или восстановлению мира и безопасности. Проект указа президента опубликован сегодня, 11 апреля, на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

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В проекте указа сказано, что Росгвардия обеспечивает по решению президента Российской Федерации участие военнослужащих войск национальной гвардии, сотрудников органов, федеральных государственных гражданских служащих Росгвардии в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.

Стоит отметить, что в законе «О внутренних войсках» от 1996 года, на основе которых создается нацгвардия, не было предусмотрено задач, для выполнения которых внутренние войска могли бы быть использованы за пределам Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин создал национальную гвардию. Этот новый орган исполнительной власти создан на базе Внутренних войск МВД РФ.

В задачи Национальной гвардии входит борьба с терроризмом и организованной преступностью. Также Нацгвардия будет выполнять функции ОМОНа и СОБРа.

Первым главой Национальной гвардии назначен Виктор Золотов — бывший главнокомандующий Внутренних войск РФ. Путин лично доверяет Золотову, который ранее руководил охраной президента.