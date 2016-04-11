Кито, 11 апреля, 2016, 19:38 — ИА Регнум. «Наша страна переживает тяжелый момент», — заявили участники епископальной конференции Эквадора (CEE). Они призвали к диалогу всех представителей общественных и политических секторов, вновь вышедших на этой неделе на улицы эквадорских городов, протестуя или поддерживая политику правительства Рафаэля Корреа. Архиепископ Гуаякиля Луис Кабрера поддержал законное право каждого политического объединения и представителя любой идеологии выражать свое мнение о семье и обществе. «Важно и приносит большую пользу множество мнений. Не обязательно входить в конфронтацию и еще хуже прибегать к насилию. Тем более, учитывая последствия, к которым это может привести», — заявил он, сообщает «Эквадор сегодня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игрок

Напряженная внутриполитическая ситуация сохраняется в Эквадоре с весны 2015 года. «В Эквадоре США пытаются применить ту же стратегию, что имела место при попытке государственного переворота год назад в Венесуэле. Цель — уничтожить плоды Гражданской революции в Эквадоре, президента Рафаэля Корреа», — заявила в интервью La Radio del Sur депутат парламента Эквадора-Мария Августа Калье.

Тем неожиданнее стало решение президента Эквадора отправится с визитом в Соединенные Штаты Америки. Как пишет правительственный портал El Ciudadano, Рафаэль Корреа посетит Нью-Йорк и Чикаго, чтобы принять участие в премьере документального фильма «Royal Tour» о туристической привлекательности Эквадора. Кроме этого, Рафаэль Корреа выступит перед американскими СМИ и встретится с эквадорской диаспорой. 14 — 17 апреля президент Эквадора посетит Ватикан