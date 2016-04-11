Донецк, 11 апреля, 2016, 19:36 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за прошедшие сутки ВСУ 275 раз обстреляли позиции ДНР, совершив 42 нарушения режима тишины. Об этом 11 апреля заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

mil.gov.ua Украинские миномётчики готовы к стрельбе

«Всего противник выпустил 133 мины из минометов калибром 82 и 120-мм и сделал два танковых выстрела. Также противник применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

При этом он уточнил, что обстрелам с применением тяжелого вооружения подверглись позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Еленовка, Минеральное, Коминтерново, Новомарьевка, Саханка, Донецк (район «Вольво-Центра» и Петровский район).

По его словам, ВСУ располагают запрещенные вооружения вдоль линии соприкосновения.

«В районе населенных пунктов: Тополиное (36 км до линии соприкосновения) обнаружено 13 единиц гаубичных установок «Гиацинт-Б» калибром 152-мм; Малиновка (45 км до линии соприкосновения) обнаружено шесть единиц САУ 2С3 «Акация» калибром 152-мм. Новгородское (20 км севернее Донецка, 6 км до линии соприкосновения) обнаружены: гаубица «Мста-Б» калибром 152-мм — одна единица, РСЗО БМ-21 «Град» — одна единица и САУ неустановленного образца — одна единица; Курдюмовка (45 км севернее Донецка, 7 км до линии соприкосновения) 9 апреля обнаружена РСЗО БМ-21 «Град» — одна единица», — рассказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий двое солдат ВСУ получили ранения. Лысенко отметил, что наиболее «горячими точками» были участки фронта «Горловка — Ясиноватая» и промзона Авдеевки.