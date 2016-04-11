Великий Новгород, 11 апреля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. В Великом Новгороде участники предварительного партийного голосования «Единой России» сегодня, 11 апреля, подписали меморандум «о честной конкуренции в рамках партийного отбора и обязательстве неучастия в выборах от иных политических партий или в порядке самовыдвижения». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, инициатором подписания «этического меморандума» выступил один из участников праймериз, сенатор от Новгородской области Александр Коровников.

Флаг партии «Единая Россия»

Он отметил, что меморандум подготовлен Центральным комитетом партии. Согласно документу, кандидаты предварительного партийного голосования по округу №134 (Новгородская область) договорились «в рамках проведения процедуры вести себя корректно и порядочно» по отношению к организаторам, а также ко всем кандидатам. «Мы обязуемся признать результаты процедуры по своего округу и вне зависимости от определённого избирателями результата примем его достойно, не допустим публичных негативных высказываний в адрес друг друга и организаторов, не станем выдвигаться от других политических партий и в порядке самовыдвижения. Мы единая команда, действующая в интересах всех жителей нашей Новгородской области и в целом всей России, нашего Отечества», — говорится в тексте меморандума.

Сенатор Коровников также заявил, что после завершения праймериз «Единой России» политическая борьба будет только усиливаться, и ему уже сейчас известно о готовящихся провокациях. «Я уже сегодня знаю, мне уже разведчики донесли, что реально на мою дискредитацию выделено 400 тысяч рублей — на первый этап. По позициям: что я преступную группировку сугробовскую перевернул, разоблачил; что за каждый голос того, кто придёт на праймериз, Коровников по 300 рублей платить будет», — сообщил присутствующим сенатор, отметив, что «всё это, конечно, ложь» и назвал подписание меморандума «очень серьёзной, своевременной мерой».

Подписи в документе из 18 участников праймериз поставили не все, а только 10 человек, при этом трое из них на момент подписания меморандума ещё не были зарегистрированы — это депутат думы Великого Новгорода Елена Михайлова, врач-стоматолог Алексей Лукавецкий и заместитель генерального директора ОАО «Компания Усть-Луга» Геннадий Иванов.

Также документ не подписали Игорь Александров, Дмитрий Вертков, Андрей Ефимов, Дмитрий Соболев и Михаил Столяров.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Новгородской областной думы Елена Писарева пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что у них есть время это сделать до самого дня предварительного голосования — 22 мая, «но чем раньше, тем лучше». Она подтвердила, что юридической силы документ не имеет, речь идёт о моральной чистоплотности. Нарушения, по её словам, станут достоянием общественности.