Белгород, 11 апреля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В Алексеевском районе Белгородской области 18-летний и подозревается в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Страх

По версии следствия, 8 апреля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился на дискотеке в Доме культуры. Там встретил знакомую 14-летнюю девочку, за которой ранее пытался ухаживать. Отозвав ее от подруг, подозреваемый несколько раз ударил ее и изнасиловал. Оказывая сопротивление, потерпевшая вырвалась и побежала к знакомым. Дома девочка рассказала о случившемся родителям.

Алексеевским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.