Сыктывкар, 11 апреля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Утвержден список кандидатов на предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов Госдумы Российской Федерации. По словам председателя оргкомитета партии Василия Смалия, прием заявлений на участие в предварительном голосовании завершился 10 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

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Стать кандидатами в депутаты Госдумы РФ от партии планируют 11 человек. Среди них политики, чиновники, предприниматели и общественники, а также известный московский журналист Валерий Фадеев.

Кроме этого, региональный оргкомитет принял решение о формировании списка кандидатов на предварительное голосование по выборам в Государственный Совет Республики Коми по Южному и Западному округам.

В список участников предварительного голосования по Западному округу №13 вошли 6 человек: генеральный директор ООО «ТиманАгроИнвест», президент Фонда ветеранов Афганистана Сергей Бобрецов; директор Дома народного творчества села КосланаОльга Васильева; фельдшер скорой медицинской помощи Усть-Вымской центральной районной больницы Андрей Климушев; руководитель аппарата КРО «Молодой Гвардии Единой России» Валентина Митракова; председатель регионального координационного Совета сторонников «Единой России» Михаил Михайлов; начальник Усть-Вымского почтамта Александр Седрисев.

В предварительном голосовании по Южному округу №15 также примут участие 6 человек: предприниматели Ахмедага Ахмедов и Степан Чураков; заведующий службой защиты прав застрахованных граждан и контроля качества медицинской помощи Сыктывкарского филиала Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми Ирина Виноградова; заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Альфия Коротаева; руководитель штаба КРО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Смирнов; редактор дирекции спецпроектов и ведущая правовых программ» Елена Шумилова.

Напомним, что само предварительное голосование по выборам в республиканский парламент и в Госдуму РФ пройдет в единый день — 22 мая.

Подробная информация о проведении предварительного голосования размещена на официальном сайте Коми Регионального отделения партии «Единая Россия».

Адрес своего избирательного участка любой желающий может найти на официальном сайте предварительного голосования — pg.er.ru.

18 сентября в Коми состоятся выборы четырех уровней: Главы Республики Коми, депутатов Государственной Думы РФ, Государственного Совета Республики Коми по Южному и Западному округам и депутатов органов местного самоуправления.