Чебоксары, 11 апреля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках весеннего призыва 10 человек подали заявление о замене военной службы на альтернативную, её срок составляет 1 год и 9 месяцев, сообщается на официальном портале органов власти республики.

youtube.com Призывники

В этом году во время весеннего призыва предстоит отправить на службу в Вооруженные силы России 1491 призывников (весной 2015 года — 1750), всего подлежат вызову на призывные комиссии 5838 человек. Отправка призывников с республиканского сборного пункта в Канаше к местам прохождения военной службы планируется с 11 мая.

По данным военкомата Чувашии на 11 апреля, на воинском учете в отделах Военного комиссариата республики состоят 26 тыс. 325 призывников. В длительном розыске находятся 1750 человек (в апреле 2015 года — 2303 уклониста).

Что касается уголовного преследования злостных уклонистов, то в 2015 году региональным СУСК по Чувашии возбуждено 11 дел по фактам уклонения от призыва на военную службу (в 2014 году — 22, в 2013 году — 25, в 2012 году — 14, в 2011 году — 38). За последние пять лет (2011−2015 годы) к уголовной ответственности в Чувашии привлечены 110 призывников. В 2015 году в суды для рассмотрения по существу направлено 13 уголовных дел, а с начала 2016 года — четыре. Одно из последних дел, по которому вынесено судебное решение, касалось 26-летнего жителя села Янтиково. Он 6,5 лет не являлся по повесткам в военкомат. «Молодой человек объяснил неявки в военкомат тем, что выезжал на заработки за пределы республики, а в армии служить он не хотел, не хочет и не собирается», — сказал старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Уклонист оштрафован решением суда на 15 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в осенний призыв 2015 года из Чувашии в Вооруженные силы РФ отправили 1220 человек, в том числе 350 — из Чебоксар. В весенний призыв-2015 Чувашия должна была направить служить в армию 1750 человек, что на 185 человек меньше по сравнению с предыдущим призывом. Тенденция сокращения идёт во всех регионах страны в связи с тем, что акценты сделаны на контрактную службу. Тогда глава Минюста Чувашии Надежда Прокопьева отмечала, что в республике число «желающих служить в армии с каждым годом увеличивается, а количество так называемых уклонистов ежегодно уменьшается». Чаще всего они уклоняются от службы в армии, уезжая с места прописки в другие регионы.