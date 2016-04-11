Магас, 11 апреля, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Глава Ингушетии предоставил декларацию о доходах, полученных в 2015 году. Как следует из информации на сайте главы, всего за прошлый год Юнус-Бек Евкуров заработал 2 млн 192 тыс. рублей.

government.ru Юнус-Бек Евкуров

В собственности семьи Евкурова числится квартира площадью 247,2 кв. м и коттедж площадью 420 кв. м (в безвозмездном пользовании), а также три машиноместа. Транспортных средств при этом у главы Ингушетии нет.

Стоит отметить, что и указанная квартира, и дом в декларации Евкурова числятся уже не первый год. Также за последние годы не появилось у главы Ингушетии в собственности транспортных средств. Что касается доходов, то в течение нескольких лет подряд их сумма не сильно отличается. Так, в 2011 году Юнус-Бек Евкуров заработал 2,153 млн рублей, в 2012 году — около 2,114 млн рублей, в 2013 году — 2,496 млн рублей, в 2014 году — 2,276 млн рублей .