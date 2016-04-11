Москва, 11 апреля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Федеральная служба войск национальной гвардии России будет называться Росгвардией. Об этом свидетельствует законопроект о Национальной гвардии России, внесенный президентом на рассмотрение Государственной думой. Проект опубликован сегодня, 11 апреля. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

liveinternet.ru Национальная гвардия РФ

В тексте проекта документа сказано, что Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. Также это ведомство будет регулировать сферы оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Росгвардия также может получить полномочия по приостановлению или ограничению во время чрезвычайных ситуаций использование любых сетей связи и средств связи, а также реализовывать право на приоритетное использование этих сетей связи и средств связи. Кроме того, новому ведомству могут присвоить полномочия по разработке мер обеспечения авиабезопасности в области гражданской авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин создал национальную гвардию. Этот новый орган исполнительной власти создан на базе Внутренних войск МВД РФ.

В задачи Национальной гвардии входит борьба с терроризмом и организованной преступностью. Также Нацгвардия будет выполнять функции ОМОНа и СОБРа.

Первым главой Национальной гвардии назначен Виктор Золотов — бывший главнокомандующий Внутренних войск РФ. Путин лично доверяет Золотову, который ранее руководил охраной президента.