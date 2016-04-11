Москва, 11 апреля, 2016, 18:59 — ИА Регнум. «В соответствии с достигнутыми договорённостями, с сегодняшнего дня специалисты Россельхознадзора приступили к проведению совместной проверки предприятий Республики Беларусь по производству продукции свиноводства», — сообщает 11 апреля пресс-служба Россельхознадзора.

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«В рамках проверки также планируется посещение сырьевой базы этих предприятий, а также лабораторий и исследовательских институтов Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

По данным Минсельхозпрода Белоруссии, проверке будут подвергнуты предприятия Брестской области. В частности, будут проверены три хозяйства по выращиванию свиней. Одновременно Россельхознадзор намерен усилить контроль за импортом продовольствия, ожидая поставок заражённой польской свинины и изделий из неё через «белорусский продовольственный оффшор».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Белоруссия и Россия переживали очередной торговый конфликт — «колбасную войну». В 2015 году конфликт продолжился, однако уже к лету удалось минимизировать его последствия. Поводом стало массовое заражение белоруской продукции (мяса и изделий из него) вирусом АЧС — Россельхознадзор категорически отказывался допускать эти товары на российский рынок, что вызвало ряд истерических приступов у Александра Лукашенко.