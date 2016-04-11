Москва, 11 апреля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Александру Прохоренко за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

starina44.ru Герой Российской Федерации

Напомним, старший лейтенант Прохоренко был военнослужащим Сил специальных операций Вооружённых Сил РФ. Он погиб 17 марта в Сирийской Арабской Республике в провинции Хомс в боях за город Пальмира (Тадмор). Прохоренко выполнял специальную задачу по выслеживанию объектов террористов и наведению на них боевых самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации.

В какой-то момент боевики террористической группировки «Исламское государство» окружили Прохоренко, и он вызвал огонь на себя.

Про погибшего известно, что он является выходцем из Оренбургской области. В Оренбурге собираются назвать улицу его именем.

На данный момент, по официальным данным, за время российской военной операции в Сирии погибли шесть военнослужащих ВС РФ.