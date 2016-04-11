Минск, 11 апреля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В 2016 году белорусский экспорт продолжил падение, сообщает пресс-служба Национального банка Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кризис

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии за январь-февраль 2016 года рухнул на 14,7% к уровню такого же периода 2015 года и составил $7,9442 млрд. Экспорт товаров и услуг упал на 17,5% до $4,0021 млрд, импорт — на 11,6% до $3,9421 млрд. Благодаря этому сальдо внешней торговли товарами и услугами для постсоветской республики сложилось положительным ($60 млн или 15,4% от уровня первых двух месяцев прошлого года).

Внешнеторговый оборот товаров составил $6,5151 млрд (83,3% уровня января-февраля 2015 года). Белорусский экспорт товаров (в ценах ФОБ) составил $3,1339 млрд (80%), импорт упал до $3,3812 млрд (86,5%). Сальдо внешней торговли товарами для Белоруссии сложилось отрицательным (-$247,3 млн).

Внешнеторговый оборот услуг также сократился — до $1,4291 млрд (96,4% уровня января-февраля 2015 года). Экспорт услуг сократился до $868,2 млн (93,3%), импорт услуг — до $560,9 млн (101,5%). Сальдо внешней торговли услугами для постсоветской республики сложилось положительным ($307,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживает экономический кризис, который, по мнению строителей «рыночного социализма», подтверждает правильность проводимого Александром Лукашенко курса. По данным Белстата, объём внешней торговли товарами Белоруссии за 2015 год рухнул на 25,6% до $56,9972 млрд. Белорусский экспорт упал до $26,6855 млрд (-26%), импорт — до $30,3117 млрд (-25,2%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами у Белоруссии уменьшилось до $3,6262 млрд, что формально улучшило общий баланс внешней торговли.

Отметим, что по итогам 2015 года товарооборот Белоруссии с Россией за 2015 год рухнул почти на четверть. Товарооборот с партнёрами по Евразийскому союзу столь же существенно сократился, причём с Казахстаном и Киргизией — почти вдвое. Товарооборот со странами Евросоюза сократился ещё больше (-28,3%).