Владикавказ, 11 апреля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. В городе воинской славы — Владикавказе 71-ю годовщину Победы отметят военным парадом. Об этом сообщил 11 апреля представитель пресс-службы Южного военного округа в столице Северной Осетии Дмитрий Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM.

На горных перевалах Северного Кавказа. Житель прифронтового селения указывает военным разведчикам дорогу к горной тропе. 29 октября 1942 года

Войска округа по местам дислокации приступили к подготовке расчетов для участия в военных парадах, посвященных Дню Победы. В Северной Осетии участниками торжественного парада станут более одной тысячи военнослужащих 19-й мотострелковой бригады, расквартированной во Владикавказе. По главной площади Свободы пройдет и боевая техника в составе 30 единиц. В парадном строю будут представлены современные образцы вооружения, такие, как бронетранспортеры БТР-80, гаубицы «МСТА-Б», системы залпового огня «Торнадо-Г» и машины технической помощи МТП на базе «КамАЗ».

Как пояснил Дмитрий Кузьмин, в настоящее время в парке боевых машин и на строевом плацу мотострелковой бригады осуществляются подготовка экипажей и военной техники, а также специальные тренировки личного состава по строевой подготовке со штатным оружием. Салютные подразделения проведут несколько тренировок и будут полностью готовы к проведению артиллерийского салюта в ознаменование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что к празднику готовятся и жители Северной Осетии. Как и в 2015 году, сотни людей пронесут фотографии павших в боях и умерших после войны родных во время шествия «Бессмертного полка». Напомним, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались с фашистами 90 тысяч уроженцев республики, из них более 45 тысяч человек не вернулись с полей сражений. Под Владикавказом в 1942 году были разбиты крупные силы гитлеровцев, которые рвались в закавказские республики СССР.