Архангельск, 11 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. В Архангельской области в самом разгаре подготовка к предстоящему весеннему паводку. На данный момент основные силы сосредоточены в Котласском районе. В районе автомобильного и железнодорожного мостов через реку Вычегда ведутся ледорезные работы, а на реках Пинега и Северная Двина проведены взрывные работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном МЧС.

Морис де Вламинк. Паводок в лесу

По информации ведомства, ледорезные работы в районе мостов ведутся для того, чтобы максимально отвести угрозу от мостовых опор. На утро 11 апреля пройдено 34 километра, за сегодняшний день (11 апреля) спасатели планируют прорезать еще 8, 5 км. Работают 8 человек, 4 единицы техники.

Что касается взрывных работ, то группа взрывотехников выезжала в Холмогорский район к деревне Верхняя Паленьга. Также спасатели подорвали лед на другом участке Пинеги, в деревне Усть-Пинега Холмогорского района и в Приморском районе. Следующие взрывные работы на льду запланированы на 19 апреля в Котласе. Будут проведены подрывы на границе Вологодской и Архангельской областей, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение ледохода в обоих регионах, после чего оперативная группа будет сопровождать голову ледохода до Архангельска.

«Прогноз на паводок в Котласском районе благоприятный. Вскрытия Северной Двины по нашему району ожидаем 19−21 апреля, ледоход гидрологи прогнозируют на уровнях ниже отметки опасных явлений. Тем не менее, мы не исключаем, что некоторые низинные деревни могут при неблагоприятном стечении обстоятельств подвергнуться подтоплениям», — пояснили в МЧС.

Добавим, что к началу паводка готовятся не только оперативные службы Архангельской области, но и различные учреждения УФСИН. По информации пресс-службы ведомства, в исправительную колонию №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) на временное размещение прибыли осужденные из УФСИН России по Вологодской области.

Исправительная колония №3, расположенная в Великий Устюг, во время весеннего паводка находится в зоне риска из-за возможного подтопления режимной территории. В связи с этим по согласованию с руководством ФСИН России было принято решение о переводе всех содержащихся в ней осужденных в соседние регионы. Первый этап в количестве 70 человек, уже прибыл в ИК-7 областного Управления, на прошлой неделе. Всего же планируют перевезти в УФСИН России по Архангельской области чуть более 200 отбывающих наказание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ледоход в Архангельской области ожидают 17−19 апреля 2016 года. На борьбу с паводком в Архангельской области выделено более 300 млн. рублей. Принято решение о проведении дополнительных превентивных мероприятий по ликвидации заторов на особо опасных участках Северной Двины, в частности, на юге области. На эти цели планируется дополнительно выделить три миллиона рублей из федерального бюджета. Оперативные службы области готовятся к наихудшему развитию событий, так как на некоторых участках Северной Двины сформировались серьезные заторы. Протяженность некоторых составляет около 100 километров. В зону подтопления попадают 524 жилых дома с населением 2792 человека. В данных населенных пунктах создают дополнительные запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов.