Махачкала, 11 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Суд в Дагестане санкционировал арест на два месяца имама мечети «Восточная» города Хасавюрта Магомеднаби Магомедова (Сильдинского). Напомним, что Магомедов был задержан в пятницу, 8 апреля, когда он поехал к зданию ГОВД Хасавюрта, куда были доставлены другие прихожане мечети, задержанные в этот же день после пятничной молитвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

Как сообщили ИА REGNUM в МВД по Дагестану, священнослужителя обвиняют в содействии террористической деятельности и возбуждении ненависти или вражды. Имам мечети призывал к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм, цитирует свой источник в правоохранительных органах газета «Черновик».

В январе Магомедов был организатором массового выступления мусульман Хасавюрта против закрытия одной из городских мечетей. Впоследствии она была вновь открыта.

С призывом не допускать фальсификаций в расследовании дела Магомедова к дагестанским властям обратился правозащитный центр «Мемориал». Правозащитники считают, что Магомедов активно призывал молодежь не поддаваться влиянию радикалов, выступая против насилия и ухода мусульман в «лес» или их отъезда на Ближний Восток.