Москва, 11 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Расширение списка организаций, имеющих право работать с пенсионными накоплениями, служит, прежде всего, укреплению финансового сектора в краткосрочной перспективе. При этом доходность соответствующих пенсионных вложений в дальнейшем фактически ничем не гарантирована. Об этом 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, комментируя последние инициативы по созданию новых пенсионных инструментов с помощью банков и страховых компаний.

Василий Тропинин. Нищий старик. 1823

«Сейчас банки нуждаются в деньгах откуда бы то ни было. Именно этой цели служит эта инициатива — деньги в первую очередь пойдут на помощь финансовому сектору, который сейчас работает зачастую в убыток. На этом фоне нам обещают, что наши средства будут грамотно инвестированы и приносить доход. Неудивительно, что именно здесь и возникают большие вопросы», — указал эксперт.

Прежде всего, трудности обусловлены тем, что возможности для выгодных вложений связаны с экономическим ростом, подчеркнул Колташов: «Дело в том, что сейчас в стране нет условий для выгодного инвестирования. С каждым годом экономическая ситуация становится хуже, а значит — ниже шансы, что деньги будут с выгодой размещены».

Кроме того, в условиях государственной опеки финансовых институтов в принципе отсутствует инструмент определения их эффективности: «Как проверить эффективность работы тех, кто сейчас активно агитирует, чтобы люди вкладывали к ним свои деньги? Исторически единственный способ проверить эффективность на рынке — это кризис. Он должен разорить тех, кто не способен работать эффективно. Понятно, что государство не даст — и в данном случае тем более не может дать — этому произойти».

Таким образом, никаких гарантий долгосрочной доходности в этих условиях не может быть в принципе, а сама идея обеспечения таким образом длинных денег в экономике несопоставима с постоянно меняющейся политикой государства в отношении пенсий.

«Государство постоянно меняет правила игры с 2002 года, когда началась реформа. Когда все видят, что правила будут меняться в зависимости от текущих интересов государства, и все это проводится в объективно плохих экономических условиях, говорить о каком-либо значительном эффекте здесь не приходится», — подчеркнул Колташов.

«К сожалению, если бы пенсионная реформа просто прекратилась и нам оставили то, что есть, — то это уже было бы очень неплохо. Когда есть и накопительный блок небольшой, и основной блок «солидарных» накоплений», — продолжил экономист.

Однако в целом пенсионная система должна быть основана на солидарности поколений. «В конечном счете гражданин волен и так накапливать себе деньги — для этого есть множество инструментов. Он может купить акции, положить деньги на депозиты, вложиться в недвижимость. Но, как показывает история, обеспечить безбедную старость это может далеко не всем», — подытожил он.

Напомним, 7 апреля стало известно, что Минфин и Банк России работают над расширением перечня организаций, которые имеют право работать с пенсионными накоплениями. Таким образом, соответствующую возможность будет предоставлена помимо негосударственных пенсионных фондов также банкам и страховым компаниям.

«Мы рассматриваем привлечение ресурсов граждан не только в негосударственные пенсионные фонды, но и на специальные пенсионные счета в банках», — заявил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, такая мера могла бы способствовать формированию кредитной базы длинных денег в экономике.

11 апреля замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин намерен разработать систему налоговых льгот для открывших в банках пенсионные счета граждан. При этом налоговые вычеты будут действовать при выполнении ряда условий, аналогичных действующим в рамках добровольного пенсионного обеспечения.

«В таком случае мы будем предоставлять налоговые послабления, похожие на те, которые есть сейчас при зачислении денег в добровольное пенсионное обеспечение», — сказал Моисеев.

В целях реализации нового подхода будут определены специальные стандарты для таких накоплений, которые, «скорее всего, не изменятся содержательно по сравнению с тем, что было написано в законопроекте» о пенсионных схемах, стандартизировавших добровольное пенсионное обеспечение в рамках подготовки к вступлению в ОЭСР, подчеркнул он.

В настоящее время, по словам замминистра, в добровольном пенсионном обеспечении практически отсутствуют какие-либо стандарты с пенсионными накоплениями, и многие схемы фактически носят солидарный характер. «Одна из задач этих стандартов — обеспечить накопительный характер вот этих всех программ», — отметил Моисеев.