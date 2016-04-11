Мурманск, 11 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В 2016 году ситуация на рынке труда Мурманской области развивается в соответствии с процессами, происходящими в экономике и социальной сфере региона. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в программе дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Мурманской области на 2016 год.

Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

«В январе 2016 года отмечено снижение объёмов производства на предприятиях обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве, уменьшение оборота в розничной торговле и общественном питании, — отмечается в документе. — Дальнейшее снижение объёмов производства и ухудшение финансово-экономического состояния предприятий будет сопровождаться высвобождением работников и снижением потребности в рабочей силе».

По информации авторов программы, с начала 2016 года о предстоящем увольнении извещены 608 работников предприятий региона, из них 281, по сведениям предприятий, будет трудоустроен. В простое с оплатой ⅔ средней заработной платы находятся 78 работников организаций, в режиме неполного рабочего времени трудятся 128 работников — об этом свидетельствуют последние данные мониторинга предполагаемого высвобождения.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Мурманскстат заявил о том, что мурманские предприятия должны своим сотрудникам более 150 миллионов рублей. Ведомство подтвердило и рост безработицы в регионе.

«Введение режимов неполной занятности работающих, высвобождение работников в связи с сокращением численности или штата влекут за собой снижение количества свободных рабочих мест, уменьшение вариантов занятости для граждан, ищущих работу, — отмечается в тексте документа. — Численность вакансий снизилась с 8,5 тысяч единиц в начале 2015 года до 7,6 единиц к концу года, а по данным мониторинга на 23 марта текущего года — до 7,1 тысяч единиц».

Добавим, согласно статистике, которую ведут мурманские депутаты, каждые три месяца примерно тысяча человек увольняется с предприятий Мурманской области, причём половина вынуждена встать на биржу труда, стать безработными. Ещё одна четверть — это люди, которых вынужденно выводят на пенсию досрочно.