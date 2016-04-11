В Мурманской области продолжат сокращать рабочих
Мурманск, 11 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В 2016 году ситуация на рынке труда Мурманской области развивается в соответствии с процессами, происходящими в экономике и социальной сфере региона. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказано в программе дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Мурманской области на 2016 год.
«В январе 2016 года отмечено снижение объёмов производства на предприятиях обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве, уменьшение оборота в розничной торговле и общественном питании, — отмечается в документе. — Дальнейшее снижение объёмов производства и ухудшение финансово-экономического состояния предприятий будет сопровождаться высвобождением работников и снижением потребности в рабочей силе».
По информации авторов программы, с начала 2016 года о предстоящем увольнении извещены 608 работников предприятий региона, из них 281, по сведениям предприятий, будет трудоустроен. В простое с оплатой ⅔ средней заработной платы находятся 78 работников организаций, в режиме неполного рабочего времени трудятся 128 работников — об этом свидетельствуют последние данные мониторинга предполагаемого высвобождения.
Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Мурманскстат заявил о том, что мурманские предприятия должны своим сотрудникам более 150 миллионов рублей. Ведомство подтвердило и рост безработицы в регионе.
«Введение режимов неполной занятности работающих, высвобождение работников в связи с сокращением численности или штата влекут за собой снижение количества свободных рабочих мест, уменьшение вариантов занятости для граждан, ищущих работу, — отмечается в тексте документа. — Численность вакансий снизилась с 8,5 тысяч единиц в начале 2015 года до 7,6 единиц к концу года, а по данным мониторинга на 23 марта текущего года — до 7,1 тысяч единиц».
Добавим, согласно статистике, которую ведут мурманские депутаты, каждые три месяца примерно тысяча человек увольняется с предприятий Мурманской области, причём половина вынуждена встать на биржу труда, стать безработными. Ещё одна четверть — это люди, которых вынужденно выводят на пенсию досрочно.