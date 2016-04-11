Керчь, Крым, 11 апреля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В городе-герое Керчи перезахоронили останки советских воинов, павших в боях при освобождении Керчи от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Всего земле были преданы останки 31 человека. Поисковикам удалось установить имя одного из погибших — героя Советского Союза Ильи Яковенко.

Штурмовики-десантники в бухте г. Керчи. Керченско-Эльтигенская десантная операция. Ноябрь 1943 года

Проститься с дедом на церемонию перезахоронения на керченское городское кладбище приехал из ДНР внук Юрий Яковенко. «Я даже не предполагал, что такое может случиться, эта находка одновременно и радость, и скорбь. Мы сюда часто приезжали, ходили к братским могилами, а теперь есть действительно место, где он нашел покой», — рассказал ТАСС внук героя Советского Союза Ильи Яковенко.

Всего за прошедший год в окрестностях Керчи поисковики подняли останки 32 воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Ещё один опознанный воин — сержант Савелий Недосекин — будет перезахоронен на Родине в Саратовской области.

11 апреля в Керчи празднуют День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Кроме панихиды и перезахоронения останков освободителей Керчи, в городе прошли акции «Дорогами Победы» и «Поезд Победы».

«День освобождения города-героя Керчь от фашистской чумы — это не просто день в календаре, не просто праздник, это часть нашей души. Никогда нам не забыть этих самых героических и, вместе с тем, самых трагических дней нашей истории. Как известно, кто не помнит своего прошлого — не имеет будущего, а мы его не просто помним — мы им гордимся. И всеми силами сохраняем традицию празднования Великой Победы», — заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Шеремет в выступлении перед керчанами.

В 1941—1945 годах линия фронта через Керчь проходила четыре раза, он пережил две оккупации. За годы войны на Керченском полуострове советские войска потеряли порядка 300 тысяч человек. Сам город был практически весь разрушен и после войны отстроен заново. Операция по освобождению Керчи вошла в историю как Керченско-Эльтигенская.