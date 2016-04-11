Вологда, 11 апреля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. По сведениям великоустюгской гидрологической станции, из-за пришедшего в минувшие выходные потепления, в местных реках начал расти уровень воды. 11 апреля уровень воды в реке Сухоне составил 461 сантиметр при критической отметке в 720 сантиметров. В среднем за прошедшую ночь уровень воды на Сухоне у ближайших населенных пунктов поднялся более чем на 20 сантиметров.

Александр Киселёв. Деревня на берегу реки. 1893

На Малой Северной Двине вода поднялась более чем на 10 сантиметров, а за сегодняшний день (с 8 до 12 часов) — еще на 14 см. При этом на реках района еще наблюдается ледостав, только в отдельных местах есть промоины и закраины, местами лед уже потемнел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

Сейчас спасатели уповают на ряд мероприятий — взрывные и ледорезные работы, которые уже находятся в завершающей стадии.

«В выходные аварийно-спасательной службой Вологодской области было произведено 2 подрыва мощностью по 27 зарядов на Малой Северной Двине в районе населенного пункта Демьяново. В общей сложности с начала превентивных работ произведено 23 подрыва мощностью 594 заряда. За выходные пропилено 25,8 километров льда на реке Малая Северная Двина в районе поселка Приводино. В общей сложности с начала работ — 94,6 километра. Привлекались 4 ледорезные машины и 2 трактора», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы МЧС региона Анатолий Сапожков.

Добавим, что из-за теплой погоды по всему региону запрещен выход на лед и закрыты ледовые переправы. С сегодняшнего дня ограничение вступило в силу на территории 25 районов. Только в Вожегодском районе выход на лед пока еще разрешен — запрет вступит в силу с 15 апреля.

Параллельно с запретом начали свои рейды сотрудники инспекции по маломерным судам. Инспекторы ГИМС уже провели 7 рейдов и составили 16 протоколов на нарушителей, вышедших на лед, несмотря на запрет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по прогнозам метеорологов, в этом году паводок на территории области возможен в 18 зонах, которые расположены в 12 районах. Самым паводкоопасным является Великоустюгский район. Здесь, в случае развития крайне неблагоприятной ситуации, в зоне подтопления могут оказаться 50 населенных пунктов, где проживают почти 15 тысяч человек.