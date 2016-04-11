Вашингтон, 11 апреля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Это следует как из анализа хода избирательной кампании в США, так и из последних интервью Барака Обамы. Об этом сообщает сегодня, 11 апреля, агентство OSTKRAFT.

Иван Шилов ИА REGNUM

По первому пункту. Так, в ходе борьбы в Демократической партии после того, как Барак Обама пообщался с членами комиссий, обслуживающих праймериз у демократов, Сандерс выиграл все последние семь штатов. Вкупе с тем, что ранее в нескольких штатах победа в праймериз между Клинтон и Сандерсом решалась путем жребия, в ходе которого победа всякий раз доставалась Клинтон, это заставляет предположить, что Клинтон прибегла либо к фальсификации данных праймериз, либо к подкупу членов комиссий.

В результате после вмешательства Обамы, когда праймериз и подсчет голосов у демократов стали проходить прозрачно, Сандерс стал вполне предсказуемо побеждать. В данном контексте выборы в Нью-Йорке станут показательными. Если Сандерс на них побеждает, то тучи над Клинтон начнут сгущаться еще быстрее.

По второму пункту. Как в ходе интервью журналу «Атлантик», так и в ходе интервью республиканскому телеканалу FOX5, Обама дал понять несколько весьма важных и принципиальных вещей. Во-первых, что «сервергейт» не будет спущен на тормозах: «Как президент США я гарантирую, что бывший госсекретарь, даже став номинантом от Демократической партии, не будет выше закона». Во-вторых, признав своей самой большой политической ошибкой смену режима Каддафи в Ливии, Обама тем самым послал еще один точечный намёк бывшему госсекретарю — что за ошибки президента кто-то может и должен ответить. А так как за ливийским провалом США стояла именно Клинтон, которая стояла и за гибелью посла США в этой стране, то намёк на сдвоенный удар Барака Обамы ей не стоит недооценивать.