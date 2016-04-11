Воронеж, 11 апреля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Проекты соглашения о сотрудничестве в сфере сельского и лесного хозяйства и пищевой промышленности между правительством Воронежской области и министерством продовольствия, сельского и лесного хозяйства Федеральной земли Бавария Федеративной Республики Германия, а также проект соглашения между Воронежской областью и областью Венеция Итальянской Республики проходят согласование в правительстве Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам заседания президиума облправительства 11 апреля.

pixabay.com Карнавал в Венеции

О ходе работы над проектами сообщил руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев.

Рассмотрение проектов соглашений о сотрудничестве вынесены в целях реализации Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» и в соответствии с Регламентом взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области.

В настоящее время проекты соглашений согласованы с профильными исполнительными органами государственной власти Воронежской области.

«Реализация соглашений предусматривает совместную разработку планов мероприятий, предполагающих широкомасштабную и всеобъемлющую программу действий, в числе которых всестороннее экономическое развитие, развитие транспорта, науки, инноваций, улучшение качества жизни населения и прочее», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта этого года делегация Воронежской области пометила Германию. В министерстве экономики и энергетики ФРГ была проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала российского региона. Тогда же состоялись переговоры по вопросам развития сотрудничества немецкого и российского бизнеса.