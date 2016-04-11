Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Новый корпус Российской национальной библиотеки в Петербурге могут ввести в эксплуатацию в течение ближайшего года или полутора лет. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил новый генеральный директор РНБ Александр Вислый, предает корреспондент ИА REGNUM.

nlr.ru Российская национальная библиотека (корпус на Московском проспекте Петербурга)

По словам Александра Вислого, ежегодно библиотека берет на хранение порядка 300−350 тысяч книг, журналов, газет и т.д. Это примерно 3−4 железнодорожных вагона печатной продукции.

«Они приходят в библиотеку, и их нужно хранить вечно. Пока выходят печатные издания, вопрос в необходимости строить новые здания для их хранения никуда не денется», — объяснил новый глава РНБ.

Директор РНБ отметил, что внешне может сложиться впечатление, что новый корпус библиотеки уже готов, однако дополнительные работы еще предстоит провести.

«В течение года — полутора это хранилище можно будет ввести в эксплуатацию. И тогда на ближайшие 10−15 лет вопрос с помещением для хранения изданий снимется. Но 10 — 15 лет в жизни библиотеки — ничто. Потом надо будет ставить вопрос о третьей очереди, и так далее», — заявил Вислый, ранее возглавлявший Российскую государственную библиотеку (РГБ) в Москве.

По его словам, «без некоторых обещаний со стороны Министерства культуры» он бы и не согласился на должность в Петербурге. «Обещания есть и, надеюсь, они будут исполняться. 940 млн рублей выделено на то, чтобы в течение 2016−2017 года довести строительство второй очереди до момента пуска. Сейчас работы уже идут. Более того, мы обсуждали и кадровые вопросы в плане строительства второй очереди. Всё выполняется даже с небольшим опережением», — заявил Вислый.

По его словам, есть также договоренность о тесном взаимодействии двух крупнейших библиотек — РНБ и «Ленинки» (РГБ в Москве) — в области использования электронных ресурсов. Речь идет об объединении электронных каталогов и электронных библиотек.

«Я абсолютно убежден в том, что слияние информационных ресурсов необходимо. Единый каталог и электронная библиотека необходимы. Зачем цифровать одну и ту же книгу в «Ленинке» и в РНБ дважды? Читателю всё равно, с какого сайта книга. Главное, чтобы можно было быстро найти и удобно почитать», — считает Вислый.

Однако, он отрицает возможность физического слияния двух крупнейших библиотек страны.