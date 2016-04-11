Брянск, 11 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. С 1 мая в Брянске подорожают проездные, действующие в муниципальном транспорте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Такое решение приняли МУП «Брянское троллейбусное управление» и МУП «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» в связи с ростом тарифов на электричество, цен на топливо и запчасти.

Пассажиры

Таким образом, с 1 мая стоимость проездного в одном виде транспорта составит 750 рублей, увеличившись на 90 рублей. Проездной документ на два вида транспорта станет дороже на 100 рублей и будет стоить 950 рублей.

«В соответствии с постановлением Брянской городской администрации №2939-п от 23.09.2015 экономически обоснованный предельный тариф на проездной билет на один вид транспорта составляет 1080 рублей, на два вида транспорта — 1620 рублей», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что муниципальный транспорт в Брянске приносит убытки городскому бюджету. Для того чтобы повысить прибыль автобусов и троллейбусов, в городе изменят схему общественного транспорта, исключив дублирование муниципальных маршрутов коммерческими.

5 апреля стало известно о том, что пассажиропоток на брянском электротранспорте увеличился на 15%. Выручка в марте составила в марте 9,54 млн рублей. По сравнению с февралем она увеличилась почти на 1,5 млн рублей.

Стоимость проезда в коммерческом транспорте в Брянске составляет 18 рублей днем м 22 рубля ночью. При этом городские власти обещают, что подорожания не будет вплоть до 2017 года.