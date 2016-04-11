Рига, 11 апреля, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В 2016 году на Адажском полигоне проводился учебный сброс атомной бомбы, заявил депутат Латвийского Сейма, бывший министр внутренних дел Янис Адамсонс, сообщает портал Ves.lv.

ru.freepik.com Ядерное оружие

По словам Адамсонса, у США на случай вторжения России в Прибалтику, безусловно, имеются планы, реализация которых способна лишь навредить Латвии. «В прошлом году один политик с большим восторгом рассказывал, как летал на американском бомбардировщике Б-52 и как они совершали учебный сброс атомной бомбы на Адажский полигон. Я ему сказал: хорошо, что ты это рассказал мне, но больше, прошу тебя, не рассказывай это никому. Потому что неужели ты не понимаешь, что означает учебный сброс атомной бомбы? Это значит, что где-то в планах уже записано, что в случае необходимости здесь может быть использовано атомное оружие. А при таком раскладе мне абсолютно без разницы, кто его применит — американцы или русские. В любом случае это значит, что от Латвии ничего не останется», — рассказал политик.

В своем интервью Адамсонс также отметил, что Концепция обороны Латвии априори назначает Россию врагом. На вопрос о том, способна ли Россия завоевать Прибалтику, он ответил, что способна, и по его расчётам может сделать это за 4−6 часов. При этом он добавил, что с военно-стратегической точки зрения завоевание Прибалтики России совершенно невыгодно, а тактика запугивания населения Россией привела к тому, что большая часть общества просто-напросто не доверяет правительству.

«Если наши мнения не совпадают, тогда ты, значит, работаешь на Россию. Ты враг. С тобой можно не считаться. В результате этой пропаганды люди перестали чувствовать себя в безопасности. Ибо мы вместо того, чтобы рассказывать о том, что делается для недопущения конфликтов, все время поднимаем градус этого устрашающего ажиотажа. Потому что для некоторых это является единственным способом, позволяющим добраться до кресла в парламенте или правительстве», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии разработало новую государственную оборонную концепцию, согласно которой оборона государства становится обязанностью каждого жителя страны, а главным потенциальным противником открыто названа Россия.