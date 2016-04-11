Москва, 11 апреля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Российская Федерация крайне сожалеет, что ряд стран, в том числе претендующих на лидерство в мире, не стали полноценными участниками Договора о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Заявление российского лидера опубликовано сегодня, 11 апреля, на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин отметил, что нежелание ряда стран стать полноценными участниками Договора о запрещении ядерных испытаний вызывает серьезное сожаление. «Тем более с учётом того, что некоторые из них претендуют на лидерство и чуть ли не особые полномочия в решении вопросов глобальной безопасности», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер вновь призвал руководство этих стран проявить реальную политическую волю и как можно скорее присоединиться к договору.

По мнению Путина, ДВЗЯИ представляет собой важнейший механизм ограничения ядерных вооружений и нераспространения ядерного оружия. Договор имеет принципиальное значение для укрепления международной стабильности, подчеркнул президент РФ.

«Вместе с тем приходится с тревогой констатировать, что он до сих пор так и не вступил в силу», — отметил президент.

Он также напомнил, что Российская Федерация ратифицировала договор в 2000 году. Москва последовательно выступает в поддержку ДВЗЯИ и деятельности подготовительной комиссии ОДВЗЯИ, а также рассматривает обеспечение скорейшего вступления договора в силу как приоритетную задачу.

Напомним, ДВЗЯИ был принят на 50-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября того же года. Чтобы договор вступил в силу, его должны ратифицировать 44 государства, которые перечислены в приложении к договору. На данный момент ДВЗЯИ ратифицировали 36 стран, в числе которых три страны, обладающие ядерным оружием — Российская Федерация, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми стран договор вовсе не подписали три — Индия, КНДР и Пакистан. Остальные пять стран — США, Китай, Египет, Израиль и Иран — договор подписали, но не ратифицировали.

«Надеемся, что в нынешнем, юбилейном для договора году, на этом направлении произойдут позитивные сдвиги», — выразил надежду Владимир Путин. Будущее ДВЗЯИ во многом зависит от реальной готовности всех членов мирового сообщества двигаться вперед к заявленной цели — освобождению планеты от ядерного оружия, подчеркнул Путин.