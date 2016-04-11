Уфа, 11 апреля, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Самые здоровые призывники — из Башкирии

Екатерина Некрасова Отжимание в честь Победы 9 мая 2015 года в Уфе

4 апреля «Республика Башкортостан» сообщила, что весной 2016 года республика отправит в армию 5,3 тыс. призывников. Из них 2,9 тыс. человек будут служить в сухопутных войсках, 540 — во внутренних войсках МВД, 360 — в ВВС, 320 — в РВСН, 120 — в ДВ и более 130 — в ВМФ. Несмотря на всеобщее демографическое снижение, призывники из Башкирии по-прежнему отличаются хорошим здоровьем. У нас этот показатель — 72,2% процента, он лучший в ПФО. Самые здоровые призывники прибывают из Межгорья, также неплохие показатели у Белорецкого, Бирского, Кигинского, Куюргазинского и нескольких других районов. Среди уфимских призывников самыми здоровыми считаются парни из Демского района .

Добыча драгметаллов выросла

«ToDay News Ufa» в этот день отметил, в Башкирии добыча золота увеличена на 9,3% к плану, серебра — на 2,3% в рамках реализации программы, призванной способствовать развитию сферы цветной металлургии в республике. Данная программа была рассчитана на пятилетку (с 2011 по 2015 годы), реализация проводилась только из внебюджетных источников. В общей сумме горнорудные предприятия, финансирующие реализацию программы, перечислили более 27 млрд рублей, что позволило в том числе повысить объемы добычи драгметаллов в республике.

Инспектор-убийца

Ряд СМИ 4 апреля сообщил, что в Башкирии будет предстанет перед судом старший инспектор по охране территории природного парка «Кандры-Куль», по вине которого погиб человек. В ночь с 10 на 11 мая 2015 года инспектор на моторной лодке осуществлял рейд на озере Кандры-Куль. В ходе патрулирования он заметил молодого человека в резиновой лодке. Патрульный отобрал у него весла и выкрутил один из двух клапанов лодки и удалился. Молодой человек утонул.

Пенсионерка против Госсобрания

5 апреля «Спутник ФМ» рассказал, что в этот день в Конституционном суде республики прошло заседание по жалобе пожилой женщины о запрете торговать на улице. Она просила отменить некоторые постановления Госсобрания РБ. Пенсионерка Римма Якупова на суде озвучила величину своей пенсии — 7,7 тыс. рублей и попросила отменить постановления о запрете уличной торговли и повышении штрафов за это, принятые Госсобранием Башкирии. Сумма штрафов колеблется от 500 до 1 500 рублей. Пожилая женщина пожаловалась, что на такую пенсию жить невозможно, поэтому пожилым приходится торговать на улице различными товарами. Суд не нашел в запретах противоречия Конституции России. Окончательное решение по этому делу будет озвучено в мае 2016 года.

Кредитоспособны на 85,4%

ИА «Башинформ» 5 апреля отметило, что Башкирия вошла в Топ-10 регионов РФ по индексу кредитоспособности. Индекс кредитоспособности, рассчитанный для республики, на 1 января 2016 года составил 85,4%, что на 8,3 пункта выше прошлогодних показателей. Лидерами индекса кредитоспособности остаются Москва и Санкт-Петербург. У них он составляет 100%. В Топ-10 вошли также Московская (96,7%), Ленинградская (94,5%) и Тюменская (92,1%) области, Татария (90,3%), Ханты-Мансийский АО (87,2%), Тульская (85,3%) и Липецкая (84%) области.

«Макдональдс» не ко двору

«МедиаКорСеть» в этот день сообщила, что жители Стерлитамака отклонили проект строительства «Макдональдса» в ходе публичных слушаний по строительству объекта общественного питания. В городе уже дважды отклоняли строительство «Макдональдса», в настоящий момент власти решили построить американское заведение около детской площадки на пересечении улиц Элеваторная и Худайбердина. В этом районе в радиусе 500 метров существует два кафе, а та же в здании ТЦ «Фабри» различные кафе и закусочные занимают очень много площади.

«Мертвые» карты на 1 млн

6 апреля ИА «Стерлеград» сообщило, что в Уфе 24-летняя сотрудница банка похитила более миллиона рублей с кредитных карт клиентов. В ходе проведения следственных действий стало известно, что банк предоставлял своим клиентам кредитные карты на сумму от 50 до 150 тысяч рублей, от которых можно было и отказаться. Карты, сданные клиентами, специалист по работе с клиентами банка должна была уничтожить в день их получения. Вместо этого обвиняемая, используя специальную компьютерную программу, совершала банковские операции по безналичному перечислению денег со счетов кредитных карт их держателей на свой расчетный счет. Кредитной картой одной их клиенток финансового учреждения злоумышленница рассчитывалась за покупки в магазинах.

Региональным ТВ по манипуляциям

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» в этот день сообщило, что Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект об обязательности региональных каналов. Инициатива предполагает включение региональных и национальных телеканалов в состав эфирных мультиплексов и присвоение им статуса обязательных и общедоступных. Перечень региональных обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов предлагается определять федеральным органом исполнительной власти. Что интересно, расходы на вещание депутаты предлагают возложить на бюджеты регионов. Закрытие региональных телеканалов субъектов РФ может привести к отсутствию у населения реальных возможностей для удовлетворения своих информационных и духовных потребностей, незащищенности аудитории от манипуляций общественным мнением.

Людей с диагнозом ВИЧ стало больше?

«Уфа1» 6 апреля привела мнение общественников о том, что в республике умалчиваются проблемы людей с диагнозом ВИЧ. На сегодняшний день люди, живущие с ВИЧ, не могут получить полноценный доступ к лечению, так как нет тест-систем и необходимых лекарств, также нет условий для получения полноценного медицинского сервиса, поскольку помещение Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Уфе в буквальном смысле располагается на двух-трех квадратных метрах. Количество инфицированных умалчивается, и больные не могут получить полноценного лечения. Совсем недавно представлялась информация о семи-восьми тысячах, сегодня в Башкирии выявлено свыше 22 тысяч человек, живущих с ВИЧ.

Наш мёд — наш бренд

7 апреля ряд СМИ сообщил, что Таможенный реестр России пополнился сразу двумя объектами интеллектуальной собственности из Башкирии: товарным знаком Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии, а также брендом «Башкирский мед». Сотрудники Центра намерены установить более строгий контроль за экспортом меда, а также импорта из других стран, который нередко продают под видом башкирского лакомства. Так, на прилавки российских и зарубежных магазинов нередко попадает из Узбекистана или Таджикистана, продаваемый как башкирский.

Рыба дороже, яйца дешевле

«UfacityNews» в этот день отметил, что в марте 2016 года инфляция в Башкирии составила 0,4%, относительно декабря 2015 года она сложилась на уровне 1,8%. Индекс потребительских цен по республики составил 105,8%, когда как по России он достиг 107,3%. Подорожали рыбопродукты — на 1,3−4,4%; колбасные изделия, мясные полуфабрикаты — на 0,4−1,8%; мука пшеничная, макаронные изделия горох, фасоль и крупы — на 1,7−5,6%. Подешевели свёкла, капуста, картофель; отдельные виды мяса птицы и яйца куриные. Среди непродовольственных товаров автомобильный бензин подорожал на 1,5%, а газовое моторное топливо подешевело на 5,2%. Заметно подорожала одежда, электронные приборы, спортивные товары и др.

Беременная зарезала мужа

Из криминальных новостей ряд СМИ 7 апреля обратил внимание на очередную семейную трагедию. Жительница поселка Приютово Белебеевского района, будучи в нетрезвом состоянии, повздорила с супругом и несколько раз ударила его кухонным ножом на почве ревности. Мужчина скончался на месте от полученных травм. В отношении жены возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В связи с тем, что подозреваемая находится на 5-м месяце беременности, в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

Полицейский шокировал подростка

8 апреля рядом СМИ была опубликована информация СКР по Башкирии: обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено оперативнику направления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уголовного розыска отдела МВД по Альшеевскому району. В конце октября 2015 года в строящемся доме в Альшеевском районе неизвестные совершили кражу, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК. Днем 30 октября 26-летний полицейский задержал подростка и доставил его в отдел полиции для проверки на причастность к преступлению. Несовершеннолетнего опросил другой оперативник. По версии следствия, когда первый полицейский узнал от коллеги, что подросток не признает вину в краже, он применил к несовершеннолетнему электрошокер, «преследуя цель раскрыть кражу любым путем». Полицейский нанес несколько ударов электрошокером подростку в правую ногу.

Чиновник ответит за аттракцион

«Уфа-Daily» в этот день продолжил «детскую тему». В Башкирии перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации города Ишимбая Виктор Янкин по обвинению в халатности, повлекшей гибель ребенка. 2 мая 2015 года в городском парке Ишимбая девочка каталась на аттракционе, сорвалась с качели и ударилась головой о металлическое основание сооружения. Девочка была госпитализирована и впоследствии умерла в больнице. По данным следствия, аттракцион был непригоден к эксплуатации из-за своего износа. В полномочия чиновника входил контроль технического состояния детского оборудования и аттракционов, но Янкин из-за небрежного отношения к службе не принял мер к ремонту данного аттракциона или его демонтажу. Ранее сообщалось, что в связи со смертью маленькой пациентки обвинен заведующий отделением, куда госпитализировали ребёнка.

Ремонт для патриарха

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 8 апреля сообщило, что Уфимская епархия просит помочь с окончанием реставрации кафедрального собора Рождества Богородицы. Главный православный храм региона приводится в соответствующий вид в связи с визитом в июне в республику впервые в истории Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, начаты отделочные работы в построенном семь лет назад духовно-просветительском молодежном центре Уфимской митрополии при этом соборе. На это требуются значительные финансовые затраты, пожертвования же прихожан собора и других храмов епархии являются лишь малой частью необходимых средств.

Мать оставила дочь умирать на снегу

9 апреля «ToDay News Ufa» сообщил, что в Башкирии перед судом предстанет жительница Казани по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему ребенку. Как выяснило следствие, 29 марта 2015 года 33-летняя женщина решила самостоятельно совершить восхождение на гору Иремель, вместе с ней были ее двое несовершеннолетних детей: 14-летняя дочь и 5-летний сын. Семья пустилась в путь без еды, средств оповещения, в легкой весенней одежде и без необходимых для восхождения предметов. Они заблудились и отправились в сторону труднодоступного участка местности «Тыгынские болота» на территории Белорецкого района Башкирии. Мать оставила 14-летнюю дочь лежать без сознания на снегу при низкой температуре и пошла с сыном дальше. Девочка умерла от переохлаждения организма.

Пароходство задолжало работникам 2 млн рублей

Ряд СМИ в этот день рассказал, что проведенная прокурорская проверка выявила крупную задолженность по зарплате перед работниками «Башкирского речного пароходства» и его дочернего предприятия «Речной порт «Уфа». Сумма задолженности составила более 2 млн рублей. По факту выявленных нарушений в отношении руководителя ОАО «Башкирское речное пароходство» и директора ООО «Речной порт «Уфа» возбуждено два административных дела. Сейчас предприятие полностью погасило задолженность перед сотрудниками.

Деньги туркам, но не детям

«МедиаКорСеть» 9 апреля отметила, что в Башкирии сократилась поддержка многодетных семей. Сегодня в республике насчитывается 46 тысяч ячеек общества, имеющих трое и более детей, но государство гарантирует помощь лишь крайне нуждающимся. В РБ господдержка не оказывается даже тем многодетным семьям, в которых родители получают доходы в размере средней заработной платы. «Чиновники жалуются на недостаток средств в бюджете, и в то же время предоставляют налоговые преференции двум иностранным пивным компаниям, — сетуют многодетные родители. — Значит для турок и голландцев есть деньги, а для наших детей нет». Очередным фактом снижения господдержки многодетным семьям, стал подготовленный правительством Башкирии законопроект о введении в 2017 году ограничений, касающихся получения земли многодетными семьями.

Отожмись за Победу

10 апреля ИА «Башинформ» сообщило, что флешмоб «Уфимский рекорд Победы» поддержали жители из разных уголков республики. По условиям флешмоба, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участникам общими усилиями необходимо выполнить 1,12 млн отжиманий. На протяжении одного месяца все желающие могут совершить это несложное спортивное упражнение, к 7 мая должен набраться 1 млн отжиманий. Завершающие 120 тыс. упражнений будут сделаны во время проведения Открытого городского детско-юношеского конкурса песни «С чего начинается Родина?» За первые два дня с начала акции в копилке рекорда уже 50 тысяч отжиманий.

При этом стоит отметить, чтомэрия Уфы перенесла шествие «Бессмертного полка» с 9 мая на 6 мая — без объяснения причин.

Грязевой капкан

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в поселке Кудеевка Иглинского района Башкирии накануне произошел несчастный случай. Нетрезвая девушка упала в яму с грязью, однако выбраться оттуда не смогла и захлебнулась.

То яма, то канава

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что в городе Октябрьском правохранители проверили, насколько хорошо исполняются там законы в сфере безопасности дорожного движения. Особое внимание прокуратура и ГИБДД уделили дорожному покрытию. Обследовав улицы Октябрьского, ревизоры установили серьезные нарушения сразу в нескольких районах города на 9 участках. Правоохранителей поразили размеры ям и колдобин, превышающие допустимые параметры: длина — 15 см, ширина — 60 см, глубина — 5 см. По результатам проверки главу администрации обязали устранить нарушения закона.