Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга сегодня вновь подтвердил, что решение о возможности строительства второго съезда с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Васильевский остров еще не принято.

krti.gov.spb.ru Центральный участок ЗСД

Ранее партия «Яблоко» в Петербурге сообщила, что в Смольном якобы уже принято решение о строительстве второго съезда с центрального участка ЗСД. «Яблочники» посчитали это заслугой своего депутата в Заксобрании Петербурга Бориса Вишневского, который написал губернатору Георгию Полтавченко о необходимости второго съезда с ЗСД на Васильевский остров для предотвращения транспортного коллапса. Кроме того, активисты петербургского «Яблока» составили петицию к губернатору по этому же вопросу, под которой подписалось уже более 500 человек.

Однако, как сообщили 11 апреля в КРТИ, пока уверенно можно говорить только о предстоящем открытии осенью текущего года первого съезда с центрального участка ЗСД, в районе набережной Макарова, который обеспечит круглогодичное сообщение скоростной магистрали с Васильевским островом.

Что же касается второго съезда, в районе Галерного ковша с выходом на Наличную улицу и Шкиперский проток, то его строительству препятствует то, что этот перспективный съезд с ЗСД упирается в объект исторического и культурного наследия федерального значения — «Галерная гавань Гребного порта». Любое строительство на территории объектов культурного наследия запрещено законом.

«Принимая во внимание социальную значимость перспективного второго съезда с ЗСД на Васильевский остров, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в новом Генеральном плане планирует сохранить возможность строительства данной развязки, не затрагивая историческое здание. Конфигурация съезда будет уточнена позже», — отметили в КРТИ.

При этом в профильном комитете Смольного подчеркнули, что «без проведения дополнительных исследований и разработок говорить о реализации объекта преждевременно».

Как считают в КРТИ, съезд с ЗСД в районе набережной Макарова значительно улучшит транспортную доступность Васильевского острова. «Кроме того, в рамках подготовки города к ЧМ по футболу 2018 ведется строительство моста в районе о. Серный, который также обеспечит непрерывное движение транспорта между Васильевским островом и Петроградской стороной», — напомнили в Смольном.

ЗСД — это платная магистраль, строительство которой началось в 2005 году. С 2012 года запущено движение по южному участку ЗСД, с 2013 года — по северному. После введения в строй центрального участка трасса по кратчайшему пути вдоль Финского залива свяжет южную и северную части Петербурга.

Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.