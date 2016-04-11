Челябинск, 11 апреля, 2016, 19:01 — ИА Регнум. В Челябинской области на праймериз в Госдуму зарегистрированы 83 кандидата. Как сообщили 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM в исполнительном комитете Челябинского регионального отделения партии, региональный организационный комитет рассмотрел поданные за последние четыре дня документы и зарегистрировал 25 новых участников предварительного голосования.

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Отметим, что в какой-то мере неожиданностью стало желание участвовать в праймериз «ЕР» по Челябинской области главного редактора газеты «Культура» Елены Ямпольской.

Как сообщила сама Елена Ямпольская в общении с местными СМИ, она уже подписала соглашение о честных внутрипартийных выборах, а участвовать в праймериз именно на Южном Урале она захотела, так как именно здесь живут «настоящие люди труда, которые в состоянии всегда отличить лучшее от ложного».

В связи с наплывом желающих принять участие в предварительном голосовании и дебатах, общее количество площадок для их проведения увеличено с 25 до 40. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, что предыдущий праймериз партии «ЕР» в регионе проходил год назад, в июне 2015 года и были приурочен к выборам депутатов в Законодательное собрание области. Тогда участником праймериз был даже губернатор региона. Борис Дубровский принимал участие в предварительном голосовании как претендент на место в тройке лидеров областного отделения партии «Единая Россия».

Нынешняя генеральная репетиция выборов в Челябинской области состоится 22 мая. Сами же выборы депутатов Госдумы назначены на сентябрь и пройдут по смешанной системе: 225 мандатов будут распределены между кандидатами от победивших партий, еще 225 — между одномандатниками.

Напомним, в 2011 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала в Челябинской области 47,7%, «Справедливая Россия» — 17,58%, КПРФ — 16,3%, а ЛДПР — 13,3%. За «Яблоко» проголосовали 3,5% избирателей, за «Патриотов России» — 1,2%, а за «Правое дело» — 0,6%. Явка составила 58%, что оказалось почти на 10% ниже уровня 2007 года.