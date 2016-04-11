Норильск, Красноярский край, 11 апреля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В Норильске задержана 38-летняя подозреваемая в убийстве 12-летнего ребенка. Женщина объяснила, что решила устроить расправу над мальчиком из-за того, что у него произошел конфликт с ее 8-летним сыном. Как сообщает Рен-ТВ, она задушила подростка и избавилась от тела.

Поль Сезанн. Убийство. 1867-1870

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в Норильске дворник обнаружил в мусорном контейнере труп ребенка. Тело мальчика находилось в хозяйственной сумке. Выяснилось, что накануне днем мальчик ушел гулять и домой не вернулся. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На теле мальчика были обнаружены следы насильственной смерти.