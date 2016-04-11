Астана, 11 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Акционерное общество «Казпочта» в ближайшем будущем намерено предоставить каждому зданию в Казахстане свой собственный сайт. Пилотный проект уже запущен в Астане.

klass-volk.blogspot.ru Всемирная сеть

Как сообщается на официальной странице «Казпочты» в социальной сети Facebook, сайты жилых домов, строений и зданий будут создаваться на основе новых почтовых индексов следующим образом: https://новый-индекс-здания.post.kz (пример: https://z05k6x7.post.kz).

«На данных сайтах жители домов смогут узнать контактные данные обслуживающих организаций, вести обсуждение с соседями, оплачивать коммунальные услуги и размещать объявления, а также отправлять электронные обращения в акимат (муниципалитет) и в Кооператив собственников квартир (КСК, аналог управляющей компании. — Прим. ИА REGNUM ). Чтобы воспользоваться услугами сайта, жителю необходимо зайти на сайт национальной почты и нажать на ссылку «Новые почтовые индексы». В строке поиска ввести адрес дома. В результате, на карте будет отображено окошко со ссылкой «Открыть сайт строения». Перейдя по указанной ссылке, житель попадет на сайт своего дома. После необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте здания. В случае, если житель уже зарегистрирован на сайте, то требуется лишь ввести свой логин и пароль в блоке «Пользователь» и авторизоваться. После авторизации необходимо подтвердить факт проживания в этом доме, нажав на кнопку «Получить роль жителя», — сообщает пресс-служба «Казпочты».

«Вы думали, «Казпочта» — это всего лишь доставка писем и пенсий? Через внедрение новых индексов мы развили идею создания площадки сайтов строений. Дальше наша идея, чтобы эти сайты были местом онлайн-взаимоотношений жильцов и КСК. Возможности будут увеличиваться, это начало е-КСК!» — прокомментировал нововведение руководитель «Казпочты» Багдат Мусин.

Между тем, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в «Казпочте», тестирование в рамках пилотного проекта рассчитано примерно на полгода, после чего планируется приступить к реализации программы на всей территории страны. Примерный срок окончания проекта — 2017 год. Индивидуальные сайты получат свыше 3 миллионов жилых зданий.

«АО «Казпочта» запустила пилотный проект по присвоению индивидуальных сайтов каждому зданию. Развитие проекта планируется до конца 2017 года. В проекте будут задействованы 3 373 523 строения. Индивидуальные сайты получат здания категории административно-жилых домов. Региональный охват проекта — весь Казахстан, согласно адресному регистру Министерства национальной экономики Казахстана. Все строения страны берутся с Yandex карты, на которой, к сожалению, не всегда изображены все здания и сооружения», — сообщила сотрудница пресс-службы АО «Казпочта» Мадина Молдабаева.

В пресс-службе также добавили, что заниматься наполнением индивидуальных сайтов домов должны будут КСК и акиматы (муниципалитеты).

Отметим, что ранее пресс-служба компании сообщала об изменении индексирования домов в стране. Новые индексы будут состоять их семи цифр и включать в себя информацию о регионе, городе и конкретном адресе здания.