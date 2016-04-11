Астана, 11 апреля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кустанайской области вынес приговор в отношении экс-акима (мэра) Кустаная Ахмедбека Ахметжанова, его экс-заместителя Максута Калиева и трех предпринимателей: Леонида Васильева, директора ТОО «Сыл» Гагика Овнаняна и директора ТОО «Стройметсервис-2007» Сергея Биктибаева.

tvoygorodpskov.ru Взятка

Как сообщает кустанайский региональный портал «Наша газета», согласно обвинительному заключению, Ахмедбек Ахметжанов в сговоре с Леонидом Васильевым и Сергеем Биктибаевым при посредничестве Максута Калиева с июня по сентябрь 2014 года получил несколько крупных взяток. Общая сумма незаконно полученных экс-акимом средств, по версии следствия, составила 98,4 миллиона тенге (20,9 млн рублей). Эти деньги бизнесмены отдавали Ахметжанову за общее покровительство и победы в различных тендерах.

Первая взятка в размере 8 миллионов тенге тенге (1,7 млн рублей) была передана акиму от директора ТОО «АиФ» Аркадия Воловского за победу в тендере на строительство двух ниток водовода стоимостью 940 млн тенге (200 млн руб.).

Впоследствии подельники бывшего мэра Биктибаев и Васильев путем вымогательства заставили директора ТОО «АиФ» перечислить на счет ТОО «Стройметсервис-2007» 62 млн тенге (13,1 млн рублей).

Далее Ахметжанов при пособничестве Ержана Абдулина, Сергея Биктибаева и Леонида Васильева с целью извлечения выгод и преимуществ для ТОО «Стройметсервис-2007» воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности ТОО «Улан», которое выиграло тендер по строительству детского садика по ул. Каирбекова в Кустанае. За это Ахметжанов в декабре 2014 года получил от Биктибаева и Васильева 3,4 млн тенге (723 тыс. руб).

В августе 2014 года Ахметжанов незаконно признал победителем конкурса по строительству СпецЦОНА стоимостью 826 млн тенге (175 млн руб) директора ТОО «Сыл» Гагика Овнаняна. За свою помощь бывший мэр получил от предпринимателя самую крупную взятку «в несколько эпизодов с 14 апреля по 2 июля 2015 года на общую сумму 87 млн тенге (18,5 млн руб.).

8 сентября 2015 года Ахметжанов был освобожден от занимаемой должности, на которую он был назначен 18 июня 2014 года, по собственному желанию. Вечером того же дня он был задержан правоохранительными органами по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд над экс-акимом начался в январе 2016 года. Обвинение просило для него 15 лет строгого режима. Однако, согласно решению суда, Ахметжанову было назначено 13 лет лишения свободы, а его подельникам-бизнесменам — от 10 до 14 лет лишения свободы. Все подсудимые будут отбывать наказание в колонии строго режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ахметжанова, Васильева, Биктибаева 67,4 миллиона тенге (14,3 млн руб.) в доход государства. Конфисковать денежные средства Ахметжанова, Биктибаева, Овнаняна в размере 5,6 млн тенге (1,1 млн рублей). Помимо этого конфискации подлежат BMW X6, Lexus RX 300, Фольксваген, три земельных участка и кафе, принадлежащие Ахметжанову, 37 лошадей, ВАЗ-21 099, «фольксваген», «лексус», «камри», «таурус», «фольксваген мультивен» и земельные участки, принадлежащие Васильеву, BMW X5, «фольксваген джета» и еще 2 автомобиля, принадлежащие Биктибаеву, 2 квартиры, «ГАЗ 3302», офисное здание и земельный участок, принадлежащие Овнаняну.

Не побрезговал суд и более мелкими вещами. Так у подсудимых Ахметжанова и Васильева были изъяты в доход государства IPhone 6, iPhone 4 и iPad 4.

Напомним, это уже не первое громкое уголовное дело, возбужденное в отношении бывших казахстанским акимов. Так, в декабре прошлого года на 10 лет лишения свободы был осужден аким Карагандинской области Серик Ахметов, ранее занимавший пост премьер-министра страны. В марте текущего года апеляционная инстанция снизила Ахметову срок наказания до 8 лет лишения свободы, после того как он погасил ущерб государству за себя и всех своих соучастников, заплатив в казну 2,5 млрд тенге (531 млн рублей). Вместе с Ахметовым были осуждены его первый заместитель Габит Мухамбетов и экс-аким Караганды Бауыржан Абдишев.