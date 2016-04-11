Тамбов, 11 апреля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей еженедельной планерке рассмотрел результаты реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, глава региона одобрил в целом деятельность областного фонда капремонта, однако поручил вести более тщательную разъяснительную работу с населением в целях повышения уровня собираемости взносов на эти цели.

lenagold.ru Взнос за капремонт

Как доложил исполняющий обязанности начальника управления ТЭК и ЖКХ области Дмитрий Панков, программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную на период с 2014 по 2043 год, включено 4911 зданий. Благодаря ее реализации, за последние два года отремонтировано 316 домов общей площадью 773 тыс. кв. метров, 25 865 человек улучшили свои жилищные условия. На ремонт многоквартирных домов в прошлом году было выделено 471,4 млн рублей, из которых 9 млн рублей — это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 30,3 миллиона выделены из областного бюджета, остальная часть (432,1 млн рублей) — деньги собственников жилья.

Большое внимание в последнее время уделяется проблемам, связанным с эксплуатацией лифтового хозяйства. В настоящее время всего на территории Тамбовской области в многоквартирных домах установлено 1683 лифта. Из них 199 лифтов требуют ремонта или замены в связи с тем, что нормативный срок их службы продлевался уже более трех раз. За два последних года произведена замена 98 лифтов. В плане работ по капитальному ремонту на 2016 год — замена еще 70 лифтов.

1 марта постановлением администрации области утверждена новая, трехлетняя программа капитального ремонта на 2016−2018 годы, а также план реализации программы на 2016 год. В этом году предполагается отремонтировать 203 дома. Будет израсходовано 437 млн рублей.

На совещании отмечалось, что до 5 лет увеличен гарантийный срок работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Минимальный размер взноса на капремонт в 2016 году составляет 6,74 рубля за квадратный метр. По сравнению с 2015 годом рост произошел только на величину инфляции (40 копеек).

Александр Никитин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в сфере капремонта жилых домов. «В целом работа у нас выстроена неплохо, — отметил он. — Однако следует обратить внимание на качество выполнения работ и сроки устранения недоделок».

Глава региона также подчеркнул, что сфера ЖКХ и все происходящие там процессы находится в настоящее время в центре пристального общественного внимания. Региональному фонду капремонта необходимо лучше вести информационно-разъяснительную работу среди населения о том, что средства, собираемые с собственников жилья на эти цели — не дополнительный налог, а долгосрочные вложения в их же имущество. Это позволит увеличить процент поступления платежей. По словам губернатора, особое внимание необходимо уделять «обратной связи» с населением. Он дал поручение провести тщательный анализ обращений граждан, касающихся капремонта, а также результатов их рассмотрения ответственными структурами, и в ближайшее время предоставить ему эту информацию.