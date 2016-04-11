Ярославль, 11 апреля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В Ярославле вновь провалилась плитка на новом нижнем ярусе Волжской набережной, реконструированной к юбилею города в 2010 году. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля. В связи с этим департамент городского хозяйства мэрии просит подрядчика, занимавшегося реконструкцией, устранить причину образования провалов.

Как констатируют в мэрии, ямы на нижнем ярусе набережной образуются ежегодно в результате размыва песка под плиткой. Предприятие «Горзеленхозстрой» каждый раз засыпает провалы — до следующей весны. Однако, как считает директор Сергей Тюрин, это не выход — необходимо с помощью технической экспертизы выяснить, из-за чего происходит подмывание грунта.

«Если ничего не делать, история так и будет повторяться из года в год», — констатировал Сергей Тюрин, добавив, что вопросы по поводу причин образования провалов следует адресовать тем, кто занимался реконструкцией набережной.

Это мнение разделяют и в департаменте городского хозяйства, высказывая подозрение, что при проектировании набережной не была предусмотрена ливневая канализация.

«Скорее всего, постоянное подмывание происходит из-за ошибок при проектировании конструкции набережной. Проектировщик посчитал, что в Ярославле в принципе не может быть снега, и решил, что на нижнем ярусе набережной ливневая канализация вообще не нужна. В итоге из-за интенсивно тающего снега ежегодно в весенний период происходит подмывание грунта, в результате образуются ямы разного калибра», — цитирует сайт мэрии Ярославля начальника отдела ДГХ Наталию Климчук.

Впрочем, провалы грунта образовывались и на верхнем ярусе набережной — в частности, в конце мая 2013 года после сильного ливня в районе Арсенальной башни.

В настоящее время ДГХ направил письмо в адрес подрядчика — компании «Мостоотряд №6», занимавшейся реализацией проекта реконструкции набережной, с просьбой устранить провалы грунта. Ответ должен быть получен до 22 апреля.