Красногорск, 11 апреля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В реестр обманутых дольщиков Московской области попали еще 77 граждан, чьи средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены. На сегодняшний день в реестр входят 2502 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

domkontakt.ru Счастье не за горами

Комиссия министерства строительного комплекса Московской области признала пострадавшими дольщиками еще 77 человек, все они были включены в специальный реестр. На данный момент в реестре числятся 2502 человека.

«Комиссией было принято решение признать пострадавшими и включить в реестр 77 граждан. Отказ в признании пострадавшим получил 31 гражданин», — отметили в пресс-службе.

Среди муниципалитетов с наибольшим числом пострадавших граждан оказались: Люберецкий район (347 пострадавших граждан), городской округ Балашиха (288 пострадавших граждан), Пушкинский район (256 пострадавших граждан) и городской округ Химки (255 пострадавших граждан).

Отметим, что за время работы комиссии с 18 июля 2014 года по 31 марта 2016 года из реестра были исключены 88 граждан.