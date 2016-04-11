Белгород, 11 апреля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Белгорода продлил срок ареста имаму, который обвиняется в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, передает портал Go31.ru со ссылкой на представителя суда Евгению Солодовникову.

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Имам останется под стражей до 11 июня. Следующее заседание по делу пройдет 12 апреля, тоже в закрытом режиме для «обеспечения безопасности участников судебного заседания».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в молельном доме белгородской мусульманской общины «Мир и созидание при обыске были найдены два пистолета «ТТ», наган, три патрона, ручная осколочная граната Ф-1, унифицированный запал для ручных гранат модернизированный УЗРГМ 2, тротил массой 737,3 грамма. Имама общины арестовали по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки. Сам священнослужитель отрицал, что находка принадлежала ему: по его словам, он не умеет обращаться с оружием, так как даже не служил в армии из-за проблем со здоровьем. Более того, принести оружие в молельный дом у мусульман считается грехом. Адвокат имама пытался обжаловать меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья подсудимого и то, что без него жизнь белгородской мусульманской общины фактически прекратится. Однако суд пересмотреть это решение отказался.

Также имама оштрафовали на 4,5 тыс. рублей за распространение религиозной литературы, включенной в федеральный список экстремистских материалов, которые также нашлись в молельном помещении. Восемь книг, включенных в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ, хранились в кабинете имама, в шкафу, в открытом доступе для прихожан. Над шкафом размещалось объявление о том, что находящиеся в молельном зале книги являются собственностью мечети и их нельзя выносить за ее пределы. По свидетельству одного из прихожан, приняв ислам, он брал в молельном доме религиозные книги для изучения, среди которых обнаружились и запрещенные.

Подсудимый обжаловал решение в Белгородском областном суде, но жалобу не удовлетворили. Когда постановление суда вступит в законную силу, материалы, запрещенные к распространению на территории РФ, уничтожат. Остальные книги вернут религиозной организации.