Муром, Владимирская область, 11 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Владимирской области начало доследственную проверку по факту гибели семилетнего ребенка в Муромском районе. По предварительным данным, мальчик погиб, нечаянно задушившись веревкой, которая была прикреплена к детской горке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления.

reptic.ru Детская площадка

Трагедия произошла 10 апреля. Ребенок был инвалидом с детства и имел особенности развития. В Муромский район мама с ребенком переехала из Московской области примерно год назад. Утром 10 апреля ребенок играл на детской площадке около дома. На ней находится детская горка, к которой отец ребенка прикрепил веревку, чтобы мальчик мог сам подниматься наверх.

«В момент игры малолетний находился во дворе один около 15 минут, родители из окна периодически наблюдали за его поведением. В определенный момент родители увидели, что сын лежит на скате горки без сознания, с обмотанной на шее веревкой», — сообщили в пресс-службе.

Врачи скорой медицинской помощи смогли откачать ребенка, однако по пути в больницу он умер от асфиксии. Сейчас выясняются все обстоятельства дела.