Донецк, 11 апреля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. День Победы 9 мая Донецк отметит масштабным парадом военной техники времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 11 апреля, Захарченко заявил глава ДНР Александр Захарченко во время открытия «Аллеи памяти защитников Донбасса», передает корреспондент ИА REGNUM.

topwar.ru 24 июня 1945 года — первый Парад Победы

«Мы выведем на площадь восстановленную технику времен Великой Отечественной войны», — пообещал Захарченко.

По его словам, в целом в этом году праздничный парад будет «более масштабным, чем в прошлом году».

«Благодаря защитникам нашей земли, ветеранам Великой Отечественной войны, мы сейчас все живы. Эта аллея не только память погибшим в 2014—2015 годах на Донбассе, а и всем защитникам нашей земли. Любая нация, которая не помнит своей истории и защитников — это проигравшая нация. Мы помним нашу историю. Молодежь республики — это поколение, которое должно передать своим детям ту гордость и самое главное научить чести», — сказал Захарченко.

В свою очередь мэр Донецка Игорь Мартынов анонсировал проведение праздничных салютов и парадов по случаю Дня Победы и годовщины проведения референдума.

«Планируется провести праздничные салюты в День Победы 9 мая и вторую годовщину референдума о самоопределении ДНР — 11 мая», — отметил Мартынов.