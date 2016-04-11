Воронеж, 11 апреля, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Факты незаконного оборота алкогольной продукции выявлены в 106 торговых точках Воронежа — из 300 проверенных. Такие данные, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, привел на еженедельном совещании 11 апреля руководитель управления административно-технического контроля Сергей Корчевников.

pixabay.com Нелегальный алкоголь

«Проведены обследования более 300 торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, в ходе которых выявлены факты незаконного оборота алкогольной продукции в 106 из них», — сообщил докладчик.

В ходе проверок сотрудники полиции изъяли более тысячи литров контрафактной алкогольной продукции и около двух тысяч литров — неконтрафактной. В отношении правонарушителей возбуждено 73 дела, из них 22 — уголовных и 51 — административное.

Александр Гусев дал поручение по данному направлению работы обратить внимание на предпринимателей-сетевиков, которые владеют несколькими торговыми объектами: «Если в одной точке выявлен факт продажи незаконного алкоголя, то в остальных, скорее всего, происходит то же самое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы правоохранительные органы закрыли в Воронеже сразу несколько нелегальных производств алкоголя, причем во многих случаях дело было поставлено на широкую ногу.

Между тем, если в части регулирования торговли крепким алкоголем власти предпринимают определенные усилия, то торговля разливным пивом, судя по всему, в Воронеже живет своей жизнью. Магазинчики, торгующие пенным напитком и сопутствующими товарами, в областном центре распространяются буквально в геометрической прогрессии: пять-шесть пивных на микрорайон и даже два таких заведения — в одном доме уже не вызывают удивления. Бороться с ними действительно, в отсутствие соответствующего федерального законодательства сложно. Однако в соседних регионах ограничить их деятельность все же пытаются. В Воронеже же власти давно расписались в своем бессилии.