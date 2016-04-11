Банки Украины должны Нацбанку по рефинансированию почти 100 млрд гривен
Киев, 11 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования составляет 97,624 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные украинского Нацбанка, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщает регулятор, в марте 2016 года объем задолженности украинских банков по выданным кредитам рефинансирования снизился на 566 млн гривен, или на 0,6%.
Отмечается, что за этот период объем размещения банками средств на депозитных сертификатах НБУ сократился на 6,484 млрд гривен, или на 9,3%, — до 63,538 млрд гривен.
Ранее сообщалось, что задолженность неплатежеспособных банков перед Нацбанком Украины по выданному рефинансированию на 1 марта составляет 55,55 млрд грн, увеличившись за месяц на 4,51 млрд грн. При этом фактический объем погашений по кредитам рефинансирования, предоставленным неплатежеспособным банкам, в 2015 году составил 1,1 млрд грн. В 2016 году объем таких погашений планируется увеличить до 12,8 млрд грн.