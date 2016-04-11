Киев, 11 апреля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования составляет 97,624 млрд гривен.

pixabay.com Украинские гривны

Об этом свидетельствуют данные украинского Нацбанка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает регулятор, в марте 2016 года объем задолженности украинских банков по выданным кредитам рефинансирования снизился на 566 млн гривен, или на 0,6%.

Отмечается, что за этот период объем размещения банками средств на депозитных сертификатах НБУ сократился на 6,484 млрд гривен, или на 9,3%, — до 63,538 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что задолженность неплатежеспособных банков перед Нацбанком Украины по выданному рефинансированию на 1 марта составляет 55,55 млрд грн, увеличившись за месяц на 4,51 млрд грн. При этом фактический объем погашений по кредитам рефинансирования, предоставленным неплатежеспособным банкам, в 2015 году составил 1,1 млрд грн. В 2016 году объем таких погашений планируется увеличить до 12,8 млрд грн.