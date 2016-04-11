Курск, 11 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В Медвенском районе Курской области 10 апреля во время полевых работ погиб мужчина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, по факту его смерти проводится доследственная проверка.

Эдвард Мунк. Рабочие на ути домой. 1915

Днем 10 апреля во время полевых работ в хуторе Организация Медвенского района 56-летний рабочий крестьянско-фермерского хозяйства потерял равновесие и упал с сеялки. Следом идущая на расстоянии около полутора метров сеялка наехала на упавшего мужчину. От полученных телесных повреждений рабочий скончался на месте. По данным следствия, он был трезв.

Обоянский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.