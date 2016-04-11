Ереван, 11 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Факт того, что договоренность о соблюдении режима перемирия между Арменией и Азербайджаном была достигнута при посредничестве России, свидетельствует о том, что она способна не допустить широкомасштабных нарушений режима прекращения огня, заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян изданию iLur.am.

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По его словам, это обстоятельство, естественно, повышает роль России в предстоящих переговорах по карабахскому урегулированию.

Говоря о переговорном процессе, первый президента отметил, что в повестке остается документ, который, в общем, согласован со сторонами конфликта и основан на Мадридских принципах. Он включает пункты как о возвращении территорий, так и размещении миротворческих сил.

При этом первый президент считает, что армянская сторона должна постараться добиться возможного максимума при помощи жестких, но конструктивных подходов. «А что касается роли оппозиционных сил и общества, то она должна заключаться во временном замораживании внутренних разногласий и национальном единстве. Сейчас не время обвинять власть в ошибках и упущениях и требовать с нее ответа. Скоро война будет перенесена с поля боя на дипломатический фронт — фронт сложнейших переговоров. В силу своей должности командирами на этой войне станут Серж Саргсян и Бако Саакян. Если даже Саакян не будет лично участвовать в переговорах, Сержу Саргсяну ни в коем случае нельзя не учитывать его мнение (кстати, я договорился о встрече и с Саакяном)», — заявил Тер-Петросян.

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При этом первый президент считает, что именно в этот период режим Саргсяна должен осуществить некоторые положительные шаги, повернуться лицом к народу, начать реальную борьбу с коррупцией, с беспределом в правоохранительных органах, с монополиями, избирательными фальсификациями и высокомерием должностных лиц.

По словам Тер-Петросян, отношения власть-общество должны строиться на основе взаимного доверия и поддержки. «Нельзя в беззаботное время игнорировать народ и оппозицию, а в трудные времена ожидать от них поддержки», — заявил он.

Первый президент Армении также рассказал при каких обстоятельствах состоялась его встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.

«В этом вопросе нет ничего таинственного, так как я сторонник открытой, незакулисной политики и мне нечего скрывать от общества. Для тех, кто следил за моей деятельностью, это не должно было стать сюрпризом, потому что в минуты, угрожающие Армении и Карабаху, независимо от серьезности своих разногласий с властями страны, я всегда выступал с подобными инициативами. Вспомните мое заявление, сделанное 28 октября 1999 года, публичное предложение по «Декларации 100-летия Геноцида» и, наконец, принятое 2 апреля Армянским национальным конгрессом с моего одобрения заявление», — сказал первый президент Армении.

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По его словам, он направил Саргсяну 5 апреля письмо, в котором, в частности, говорилось: «Серж, не кажется ли тебе, что в создавшейся ситуации наша встреча, придав оптимистический настрой обществу, будет положительно воспринята как армянским народом, так и международным сообществом.

Беседа, естественно, будет касаться проблемы выхода из ситуации с честью и без политических потерь, а также целесообразности идей признания Республикой Армения Нагорно-Карабахской Республики и заключения договора о военной взаимопомощи между Арменией и НКР.

В качестве пропагандистских приемов, эти идеи, возможно, имеют смысл, но их реализация, на мой взгляд, должна осуществляться не путем импульсивной реакции, продиктованной текущим моментом, а быть следствием серьезнейших конфиденциальных обсуждений и выверенных расчетов. Выбор места и времени встречи остается на твое усмотрение».

По словам Тер-Петросяна, так как Серж Саргсян собирался в Германию, то по телефону ответил ему, что встреча состоится после его возвращения. Так и произошло.

9 апреля в Ереване состоялась встреча президент Армении Сержа Саргсяна с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

«Длившаяся почти час беседа касалась исключительно имевших место на карабахско-азербайджанской пограничной линии последних событий, ожидаемых в ближайшем будущем развитий в переговорном процессе карабахского урегулирования и необходимости всенародного единства перед лицом этих вызовов. Встреча состоялась в доме Левона Тер-Петросяна», — говорилось в сообщении пресс-службы президента Армении по итогам встречи.