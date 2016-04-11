Рязань, 11 апреля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В одном из дворов Рязани мусоровоз наехал на спящего рядом с мусорным баком мужчину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Рязанской области, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Valera N. Trubin Мусоровоз

По предварительной информации, мужчина был пьян. Водитель мусоровоза забирал отходы рано утром, двигаясь задним ходом, он заметил мужчину, и автомобиль наехал на него.

ДТП случилось около 5:00 10 апреля.