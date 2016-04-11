Набережные Челны, Татарстан, 11 апреля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Стала известна причина нападения одного подростка с ножом на другого в Набережных Челнах (Татарстан). Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает LifeNews.

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Напомним, 11-летний ребенок напал с ножом на 12-летнего в школе Набережных Челнов. Пострадавший получил ножевое ранение спины. Тимур С. ударил ножом Эльвина Х. со словами «Это тебе за всё», как это делают персонажи в онлайн-игре Counter-Strike. Как выяснилось, что именно события в онлайн-игре стали причиной конфликта.

По данным правоохранительных органов, накануне одноклассники играли в Counter-Strike по Сети. Во время игры Эльвин оскорбил Тимура. Тогда ребенок решил отомстить обидчику и взял с собой в школу кухонный нож.

Психологи не раз указывали, что агрессивные онлайн-игры оказывают разрушительное воздействие на детскую психику.

Правоохранительные органы продолжают проверку.