Калуга, 11 апреля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, в Калуге отметили 60-летие со дня пуска первого троллейбуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, троллейбусное движение в областном центре было открыто в 1956 году: первыми стали маршрут №1 «Вокзал-площадь Ленина» и маршрут №2 «Комбинат СДВ — площадь Ленина».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

На день открытия движения в хозяйстве имелось 10 машин. С тех пор троллейбусный парк Управление калужского троллейбуса (УКТ) постоянно обновлялся, за счет средств городского бюджета приобретались новые, современные троллейбусы и автобусы. На сегодняшний день в планах городских властей — приобретение троллейбусов с аккумуляторами, что позволит запустить троллейбусные маршруты в отдаленные микрорайоны, не имеющие троллейбусных линий.

«Управление калужского троллейбуса с момента появления стало мощным градообразующим звеном в системе коммунального хозяйства города, — отметил в своём выступлении глава городского самоуправления Александр Иванов, — в трудные 90-е годы стоял вопрос, быть или не быть предприятию, но благодаря усилиям руководства города и самоотверженному труду работников УКТ, в Калуге удалось сохранить муниципальное транспортное предприятие. В настоящее время городом выделяются значительные средства на обновление парка троллейбусов и автобусов, на сегодняшний день доля новой техники составляет порядка 40%. За прошедший период предприятие вместе со страной переживало разные периоды жизни, но сумело удержать позицию главного социального перевозчика пассажиров. И задача Городской Управы и руководства предприятия заключается сегодня в том, чтобы это лидерство сохранить!»

В адрес сотрудников предприятия прозвучало много тёплых слов, работники и ветераны УКТ были награждены Почётными грамотами и Благодарственными письмами.