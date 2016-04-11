Донецк, 11 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко рассчитывает вернуть город Мариуполь в состав республики. Об этом Захарченко заявил сегодня, 11 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблемы с обеспечением в украинской армии

«Мариуполь не сдать… После Дебальцево, если бы не был ранен — продолжили бы наступать дальше. Чем быстрее мы бы это сделали, тем быстрее закончилась бы война», — заявил глава республики.

«Многое хотелось бы поменять, но всему свое время. Что уже случилось — значит, так и должно было быть. И проблем, естественно, масса, но и сделано уже многое. Чем труднее задача, тем интереснее ее решать и ценнее победа. Все еще впереди, и я уверен, что мы будем жить лучше и счастливее. Все в наших руках. Мы сами строим свое государство», — считает Захарченко.

При этом глава ДНР призвал украинских солдат, воюющих в Донбассе, сдаться в плен.

«Я обращаюсь к украинским военным. Сдавайтесь, у нас хорошо кормят, не волнуйтесь, скоро будете дома», — сказал Захарченко.

Он также предложил украинским военным переходить в ВС ДНР. «Если захотите, можете остаться служить у нас», — призвал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Захарченко заявлял, что после установления благоприятных погодных условий подразделения ВСУ могут перейти к широкомасштабному наступлению.

«На сегодняшний день, к счастью, поля Украины непроходимы для боевой техники. Как только будет более сухая погода, я думаю, боевая техника пойдет. Но это для украинцев уже будет последний рывок. Мы победим», — заявил он.

Ранее, 15 марта Захарченко обещал выбить подразделения ВСУ из промзоны г. Авдеевка (Донетчина, под контролем ВСУ). «Мы не позволим ВСУ вклиниться в наши позиции и тем более не дадим им взять под контроль дорогу Донецк — Горловка, потому что знаем, что рано или поздно это приведет к тому, что они обстреляют прямой наводкой мирный транспорт», — сказал он.

Мариуполь — крупнейший город Донбасса под контролем Украины, важнейший стратегический населенный пункт, имеющий выход к морю и ряд крупнейших промышленных предприятий.