Минск, 11 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. «Минские договоренности создают действительно хорошую основу для того, чтобы на Украине, наконец-то, установились мир и стабильность», — заявил 11 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей после переговоров с болгарским коллегой Даниелом Митовым, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

mfa.gov.by Владимир Макей и Даниел Митов

По словам Макея, в ходе переговоров с болгарской делегацией ему удалось обсудить «ряд проблем международной повестки дня: обсудили ситуацию в нашем регионе в контексте украинского кризиса, обсудили подходы различных геополитических игроков к решению этого кризиса. Мы пришли к единому пониманию относительно того, что необходимо сделать максимум возможного для скорейшего восстановления мира и спокойствия на украинской земле. Конечно же, для этого важной задачей является выполнение всеми сторонами Минских договоренностей, о чем мы достаточно долго беседовали с моим коллегой».

«Мы уделили большое внимание обсуждению этого вопроса вместе с господином министром на встрече в формате «один на один». Мы заинтересованы в том, чтобы все стороны выполняли те договоренности, которые были достигнуты в феврале прошлого года в Минске, — сообщил Макей.

Он отметил также: «К сожалению, сегодня нет готового рецепта относительно того, как прекратить тот конфликт, который пока еще существует на нашей братской Украине. Мы готовы со своей стороны сделать все возможное, чтобы Минские договоренности получили реализацию и чтобы этот процесс увенчался успехом. Но, к сожалению, не все от нас зависит. Должна быть искренняя заинтересованность со стороны всех, в первую очередь ведущих игроков, вовлеченных в эту ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в феврале 2014 года одним из первых признал киевскую хунту, вызвавшись оказать ей помощь «по всем направлениям». Белорусов убеждают в том, что именно в Минске решается судьба Украины и Новороссии, и частые встречи на этой площадке якобы влияют на ситуацию в регионе, что как бы указывает на геополитический вес постсоветской республики.