Тамбов, 11 апреля, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Экс-член ЛДПР Роман Худяков подал документы на участие в праймериз партии «Единая Россия» в Тамбовской области. Как сообщает ГТРК «Тамбов», для того чтобы избираться в Тамбовской области депутат покинул либерал-демократов.

Флаг партии «Единая Россия»

По данным издания, Роман Худяков подал документы на праймериз 8 апреля. Журналистам он заявил, что вышел из партии по собственному желанию — партия не собиралась выдвигать его в Тамбовской области, но для депутата это было принципиально важно.

«Партия мне озвучила, что пойду одномандатником, но не по Тамбовской области. Я же — житель Тамбовской области, здесь прописаны моя жена и четверо детей. За пять лет, будучи депутатом, объехал весь регион, посетил каждый район. Кто, как не я, знает лучше ситуацию и проблемы каждого человека. И меня здесь знают. Мой мобильный телефон доступен каждому жителю нашей области, а самое главное — люди в меня поверили и доверили мне свои проблемы. И я хочу каждую из этих проблем привести к логическому завершению. Поэтому я принял решение выйти из партии и идти самостоятельно», — цитирует ГТРК «Тамбов» Романа Худякова.

ИА REGNUM напоминает, что Роман Худяков является действующим депутатом Госдумы. Кроме того, в сентябре 2015 года он принимал участие в выборах губернатора Тамбовской области и даже занял третье место с результатом 4,16%.

При этом за полтора месяца до праймериз «Единой России» громкие выходы из партий случаются не только в ЛДПР. Так, 6 апреля стало известно, что сенатор от Владимирской области Антон Беляков написал заявление на выход из «Справедливой России» и готов подать документы для участия в предварительном голосовании «ЕР».