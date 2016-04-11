Москва, 11 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Законопроект о существенном увеличении штрафа за незаконную тонировку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении профильный комитет по конституционному законодательству и госстроительству, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля. Штрафы повышается в десять раз — с 500 рублей до максимальных 5 тыс. рублей.

auto-studio74.ru Тонировка

Так, штраф за незаконную тонировку стекол автомобиля повышается с 500 до 1,5 тыс. рублей, в случае повторного правонарушения — до 5 тыс. рублей.

Автор законопроекта депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») уточнил, что текст законопроекта был уточнен, и из него исчезла норма о лишении водительских прав за такое повторное правонарушение.