Тамбов, 11 апреля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Тамбовская область представила в Фонд ЖКХ заявку на предоставление финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Поддержка Фонда поможет в этом году переселить еще 452 человек из ветхого и аварийного жилья в благоустроенные квартиры, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Гюстав Курбе. Хижина в горах

На днях Тамбовская область направила заявку в Фонд ЖКХ на предоставление финансовой поддержки для реализации этапа 2016−2017 годов этой программы. Речь идет о последнем, четвертом, этапе реализации программы. В его рамках запланировано переселение 452 человек из 192 квартир в 34 аварийных многоквартирных домах общей площадью 6,66 тысяч квадратных метров. Программа охватит семь муниципальных образований — города Мичуринск, Рассказово, Тамбов, а также Бондарский сельсовет Бондарского района, Веселовский сельсовет Моршанского района, Новолядинский поссовет и Цнинский сельсовет Тамбовского района.

На эти цели планируется направить свыше 367,6 млн рублей. Из них прогнозно более 221 млн рублей составят средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Свыше 141 млн рублей выделят из бюджета Тамбовской области и чуть более 5 млн рублей добавят из местных бюджетов.

В управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона отмечают, что программу переселения граждан из аварийного жилого фонда, рассчитанную до 1 сентября 2017 года, в Тамбовской области планируют завершить в 2016 году.

Власти подчёркивают, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на Тамбовщине успешно реализуется. В частности, по данным на 1 марта 2016 года, Тамбовская область входит в число лучших регионов страны, занимая восьмое место в ранге субъектов. Рейтинг по итоговому показателю выполнения программ переселения постоянно обновляет Фонд содействия реформированию ЖКХ.