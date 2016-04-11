Норильск, Красноярский край, 11 апреля, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Загадочное убийство 12-летнего ребенка в Норильске (Красноярский край) раскрыто. Об этом сегодня, 11 апреля, написал в своем Twitter уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов.

Улица

Он сообщил, что преступление раскрыто по горячим следам в течение суток, после обнаружения тела. Задержанная полицией женщина, мать двоих детей, дала признательные показания. Что толкнуло её на это преступление не сообщается.

Напомним, сегодня утром в Норильске дворник, который проводил уборку придомовой территории на Талнахской улице, обнаружил в мусорном контейнере труп ребенка. Тело мальчика находилось в хозяйственной сумке.

Выяснилось, что накануне днем мальчик ушел гулять и домой не вернулся. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На теле мальчика были обнаружены следы насильственной смерти. Родители уже опознали своего сына.

Следственные мероприятия продолжаются.